Очереди на подъездах к Крымскому мосту полностью устранены
Очереди перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту полностью исчезли к вечеру понедельника. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.
Согласно опубликованному посту, к 23:00 по московскому времени движение вблизи моста было свободным, и затруднений при проезде через досмотровые пункты зафиксировано не было.
Напомним, что в воскресенье на подъездах к мосту с обеих сторон образовались пробки, в которых застряли свыше тысячи автомобилей. В ночь на понедельник ситуация улучшилась, и очередь сократилась до 80 машин, однако уже днём количество транспортных средств возросло снова.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya