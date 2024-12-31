Очереди на подъездах к Крымскому мосту полностью устранены

Очереди перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту полностью исчезли к вечеру понедельника. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.

Согласно опубликованному посту, к 23:00 по московскому времени движение вблизи моста было свободным, и затруднений при проезде через досмотровые пункты зафиксировано не было.