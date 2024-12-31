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30 декабря, 21:16

Очереди на подъездах к Крымскому мосту полностью устранены

Очереди перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту полностью исчезли к вечеру понедельника. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.

Согласно опубликованному посту, к 23:00 по московскому времени движение вблизи моста было свободным, и затруднений при проезде через досмотровые пункты зафиксировано не было.

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Напомним, что в воскресенье на подъездах к мосту с обеих сторон образовались пробки, в которых застряли свыше тысячи автомобилей. В ночь на понедельник ситуация улучшилась, и очередь сократилась до 80 машин, однако уже днём количество транспортных средств возросло снова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Артём Гапоненко
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