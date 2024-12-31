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Регион
30 декабря, 22:15

Хинштейн озвучил последствия ракетного удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: После обстрела ВСУ во Льгове повреждён многоквартирный дом и ЛЭП

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Льгову серьёзно пострадал двухэтажный дом на восемь квартир. Его жильцов приютили родственники, а некоторые разместились в пунктах временного пребывания.

Александр Хинштейн во Льгове. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Кроме того, из-за атаки были выбиты окна в соседних домах. Одной из пострадавших оказалась 86-летняя женщина, которой осколки стёкол повредили ноги. Ей оказали медицинскую помощь. Повреждения также получили две линии электропередачи (ЛЭП), в результате чего на двух улицах пропал свет. Благодаря усилиям ремонтных бригад электричество уже вернулось в большинство домов.

«Произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно были потушены. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стёкла в домах уже затянуты плёнкой, в течение нескольких дней везде установим новые окна», — заявил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что атака ВСУ носила провокационный характер и была направлена на создание паники в преддверии Нового года. Однако ни один житель Курщины не останется без помощи, и региональные власти будут работать в праздничные дни без выходных, подытожил чиновник.

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Льгов в очередной раз подвергся атаке ВСУ вечером 30 декабря. Украинские боевики атаковали регион несколькими ракетами HIMARS.

Обложка ©

Telegram / Александр Хинштейн

Артём Гапоненко
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