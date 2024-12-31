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30 декабря, 23:02

Метеозависимым приготовиться: 2025 год начнётся с мощной магнитной бури

Сильная магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь

Из-за недавних вспышек на Солнце в новогоднюю ночь на Земле может произойти сильная магнитная буря. В направлении нашей планеты движутся не менее четырёх выбросов массы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно прогнозу, слабая магнитная буря может пройти с 6:00 до 9:00 мск 31 декабря. К полудню она достигнет уровня G3, однако к вечеру снова ослабнет. Ожидается, что к 9:00 мск 1 января 2025 года магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.

При этом вероятность магнитной бури 31 декабря составляет лишь 15%, а вероятность сильного магнитного шторма — 25%. 1 января вероятность магнитной бури увеличивается до 40%, а вероятность сильного шторма остаётся на уровне 25%.

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Напомним, что две мощнейшие вспышки зафиксировали на Солнце 30 декабря. Их общая продолжительность составила 42 минуты.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm

Артём Гапоненко
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