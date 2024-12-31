Петербуржцам запретили приближаться к новогодней ёлке на Дворцовой ради их же безопасности
В Санкт-Петербурге ограничили доступ к главной ёлке из-за сильного ветра
Из-за сильных порывов ветра в Санкт-Петербурге временно ограничили близкий доступ к новогодней ёлке на Дворцовой площади. Вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём Telegram-канале сообщил, что «хороводы» вокруг главного праздничного символа теперь водят лишь специалисты, которые укрепляют конструкцию лесной красавицы.
В Петербурге ограничили близкий доступ к ёлке. Видео © Telegram / Пиотровский Online
«К ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют её с двух сторон, предотвращая наклон», — пояснил Пиотровский.
Впрочем, ограничения не мешают жителям и гостям Северной столицы наслаждаться видом ели, а также делать на её фоне фотографии и видео. Вице-губернатор подчеркнул, что безопасность людей остаётся на первом месте.
«Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и, конечно, ждём всех на Дворцовой площади. Чтобы вместе встретить Новый год в самом сердце Петербурга!» — заключил он.
Кому точно не страшен зимний ветер, так это креативной новогодней ёлке в Сухуми, которая целиком собрана из мандаринов. Для её создания потребовалось около двух тонн цитрусовых.
Telegram / Правительство Санкт-Петербурга