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31 декабря, 02:13

Петербуржцам запретили приближаться к новогодней ёлке на Дворцовой ради их же безопасности

В Санкт-Петербурге ограничили доступ к главной ёлке из-за сильного ветра

Из-за сильных порывов ветра в Санкт-Петербурге временно ограничили близкий доступ к новогодней ёлке на Дворцовой площади. Вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём Telegram-канале сообщил, что «хороводы» вокруг главного праздничного символа теперь водят лишь специалисты, которые укрепляют конструкцию лесной красавицы.

В Петербурге ограничили близкий доступ к ёлке. Видео © Telegram / Пиотровский Online

«К ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют её с двух сторон, предотвращая наклон», — пояснил Пиотровский. 

Впрочем, ограничения не мешают жителям и гостям Северной столицы наслаждаться видом ели, а также делать на её фоне фотографии и видео. Вице-губернатор подчеркнул, что безопасность людей остаётся на первом месте.

«Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и, конечно, ждём всех на Дворцовой площади. Чтобы вместе встретить Новый год в самом сердце Петербурга!» — заключил он.

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Кому точно не страшен зимний ветер, так это креативной новогодней ёлке в Сухуми, которая целиком собрана из мандаринов. Для её создания потребовалось около двух тонн цитрусовых.

Обложка ©

Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Артём Гапоненко
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