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Регион
31 декабря, 02:36

Кандидатов в администрацию Трампа обязали вести соцсети под надзором юриста

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс направила кандидатам на высшие должности в новой администрации указание воздержаться от самовольного ведения соцсетей. Любой пост перед публикацией должен быть согласован с советником по юридическим вопросам, сказано в требовании.

«Я напоминаю, что ни один член новой администрации или переходного периода не будет выступать от имени Соединённых Штатов или самого избранного президента», — добавила Уайлс.

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А тем временем Дональд Трамп продолжает удивлять мировую общественность нестандартными кадровыми назначениями. Так, на днях он сделал бывшего игрока в американский футбол Бо Хайнса главой совета по цифровым активам.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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