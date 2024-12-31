Кандидатов в администрацию Трампа обязали вести соцсети под надзором юриста

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс направила кандидатам на высшие должности в новой администрации указание воздержаться от самовольного ведения соцсетей. Любой пост перед публикацией должен быть согласован с советником по юридическим вопросам, сказано в требовании.

«Я напоминаю, что ни один член новой администрации или переходного периода не будет выступать от имени Соединённых Штатов или самого избранного президента», — добавила Уайлс.