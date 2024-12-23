Трамп назначил экс-футболиста студенческой команды советником по криптовалютам

Хайнсу всего 29 лет, и после недолгой карьеры в студенческом спорте он начал свою политическую карьеру. В 2022 году он выдвигался в палату представителей, но уступил представителю демократов. В новой должности ему предстоит работать над стимулированием инноваций и роста в сфере криптовалют, что является важной темой для Трампа. Политик неоднократно обещал сделать США «мировой столицей» цифровых активов, и назначение Хайнса может быть шагом к реализации этой амбициозной цели.