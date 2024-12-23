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23 декабря, 10:42

Трамп назначил экс-футболиста студенческой команды советником по криптовалютам

Трамп назначил экс-футболиста Хайнса главой совета по цифровым активам

Бо Хайнс. Обложка © Getty Images / Allison Joyce

Бо Хайнс. Обложка © Getty Images / Allison Joyce

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает удивлять неочевидными кадровыми назначениями. На этот раз исполнительным директором президентского совета по криптовалюте станет бывший игрок в американский футбол Бо Хайнс.

«Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам («Криптосовет»), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарём Дэвидом Саксом», — говорится в заявлении, опубликованном командой будущего хозяина Белого дома.

Хайнсу всего 29 лет, и после недолгой карьеры в студенческом спорте он начал свою политическую карьеру. В 2022 году он выдвигался в палату представителей, но уступил представителю демократов. В новой должности ему предстоит работать над стимулированием инноваций и роста в сфере криптовалют, что является важной темой для Трампа. Политик неоднократно обещал сделать США «мировой столицей» цифровых активов, и назначение Хайнса может быть шагом к реализации этой амбициозной цели.

А ранее Трамп выбрал своего советника на должность главы ФБР. Избранный президент США сообщил, что выдвигает бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на этот пост. А отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога Трамп предложил назначить своим специальным представителем по Украине.

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Напомним, Трамп вступит в должность президента США 20 декабря 2025 года. Сделать это вживую не приедут ни лидер России Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин.

Наталья Демьянова
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