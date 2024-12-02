Трамп назначил своего свата Булоса старшим советником по ближневосточным делам

Президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена из Ливана Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Эту информацию он опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Булос является тестем Тиффани Трамп, дочери Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. Тиффани вышла замуж за сына Булоса — Майкла в 2022 году.

Как сообщает Reuters, бизнесмен активно поддерживал республиканца во время его предвыборной кампании, а также проводил встречи с мусульманским сообществом США. Он сыграл важную роль в победе Трампа в ключевом штате Мичиган, согласно утверждениям представителей его предвыборного штаба.