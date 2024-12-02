Трамп назначил своего свата Булоса старшим советником по ближневосточным делам
Президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена из Ливана Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Эту информацию он опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social.
Булос является тестем Тиффани Трамп, дочери Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. Тиффани вышла замуж за сына Булоса — Майкла в 2022 году.
Как сообщает Reuters, бизнесмен активно поддерживал республиканца во время его предвыборной кампании, а также проводил встречи с мусульманским сообществом США. Он сыграл важную роль в победе Трампа в ключевом штате Мичиган, согласно утверждениям представителей его предвыборного штаба.
Кроме того, источники Reuters подчёркивают, что предки Булоса занимали значимые позиции в ливанской политике, а его тесть был одним из крупных спонсоров христианской партии «Свободное патриотическое движение», связанной с группировкой «Хезболла». Булос, по данным агентства, поддерживает связи с различными политическими силами в Ливане, включая «Хезболлу».
Ранее Трамп выбрал своего советника на должность главы ФБР. Избранный президент США сообщил, что выдвигает бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на этот пост. А отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога Трамп предложил назначить своим специальным представителем по Украине.