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31 декабря, 03:50

Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравление. Лидер Поднебесной подчеркнул, что Москва и Пекин всегда двигались рука об руку по пути неконфронтации и ненацеливания на третьи страны. Выдержки из телеграммы приводит агентство Xinhua.

«Я готов осуществлять тесное взаимодействие с господином Путиным, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения, характеризующиеся постоянной добрососедской дружбой, стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством», — говорится в поздравлении.

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Ранее аналогичная телеграмма пришла Путину из КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал российского коллегу самым близким другом и товарищем, пожелав «отважной армии» РФ великой победы над неонацистами в 2025 году.

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Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Кристина Кормилицына

Артём Гапоненко
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