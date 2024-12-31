Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравление. Лидер Поднебесной подчеркнул, что Москва и Пекин всегда двигались рука об руку по пути неконфронтации и ненацеливания на третьи страны. Выдержки из телеграммы приводит агентство Xinhua.

«Я готов осуществлять тесное взаимодействие с господином Путиным, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения, характеризующиеся постоянной добрососедской дружбой, стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством», — говорится в поздравлении.