Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравление. Лидер Поднебесной подчеркнул, что Москва и Пекин всегда двигались рука об руку по пути неконфронтации и ненацеливания на третьи страны. Выдержки из телеграммы приводит агентство Xinhua.
«Я готов осуществлять тесное взаимодействие с господином Путиным, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения, характеризующиеся постоянной добрососедской дружбой, стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством», — говорится в поздравлении.
Ранее аналогичная телеграмма пришла Путину из КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал российского коллегу самым близким другом и товарищем, пожелав «отважной армии» РФ великой победы над неонацистами в 2025 году.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Кристина Кормилицына