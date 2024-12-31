Салюты, алкоголь и шум: Юрист напомнила россиянам о штрафах до 50 тысяч в новогоднюю ночь

Запреты на запуск фейерверков во дворах многоэтажных домов, распитие алкоголя в общественных местах и нарушение тишины действуют даже в праздники, напомнила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. В Новый год могут оштрафовать также, как и в обычный день.

«Штраф в новогоднюю ночь можно получить за те же самые нарушения, что и в обычные дни», — сказала Рамзенкова в интервью РИА «Новости».

За распитие алкоголя в общественном месте грозит штраф размером от 500 до 1,5 тысячи рублей. Нарушение режима тишины в Москве обойдётся в 1-2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге размер наказания варьируется от 500 до 5 тысяч рублей. В прочем, некоторые регионы делают послабление этого закона в новогоднюю ночь.

За несоблюдение правил использования пиротехники предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае повреждения имущества или причинения вреда здоровью размер штрафа может возрасти до 40-50 тысяч рублей. Кроме того, придётся отдать деньги и любителям жарить шашлык во дворе домов. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.