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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 декабря, 07:50

Над Брянской областью уничтожили беспилотник самолётного типа

Беспилотник самолётного типа обнаружили в небе над территорией Брянской области. Он был уничтожен средствами ПВО. Дрон не нанёс разрушений, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал Богомаз.

Напомним, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 дронов в небе над восьмью регионами страны. 25 дронов было сбито в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае и 10 — под Смоленском. Ещё два беспилотника уничтожены в Тверской области. По одному дрону упало в Ростовской, Курской и Калужской областях.

Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском
Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Полина Никифорова
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