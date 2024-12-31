Над Брянской областью уничтожили беспилотник самолётного типа

Беспилотник самолётного типа обнаружили в небе над территорией Брянской области. Он был уничтожен средствами ПВО. Дрон не нанёс разрушений, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» , — написал Богомаз.

Напомним, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 дронов в небе над восьмью регионами страны. 25 дронов было сбито в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае и 10 — под Смоленском. Ещё два беспилотника уничтожены в Тверской области. По одному дрону упало в Ростовской, Курской и Калужской областях.