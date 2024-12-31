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Регион
31 декабря, 08:40

В Шостке заявили о разрушенных объектах инфраструктуры после «ударов возмездия»

Несколько инфраструктурных объектов разрушено в городе Шостке Сумской области на севере Украины после российских «ударов возмездия». Об этом пишет украинское издание «Страна».

Подробности журналисты не приводят, но местные паблики дважды сообщали о взрывах в городе.

По данным пророссийского подполья, серия ударов нанесена по группе бойцов ВСУ в Шостке во время выхода с техникой в районе завода Импульс. Ракеты уложили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава. Взрывы произошли также в направлении парка Свеса в Шостке, где размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых бойцах ВСУ.

Военная база, штабы, заводы: Названы цели сокрушительных «ударов возмездия» по Украине 31 декабря
Военная база, штабы, заводы: Названы цели сокрушительных «ударов возмездия» по Украине 31 декабря
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Life.ru / Midjourney

Андрей Бражников
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