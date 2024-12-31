Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск «Центр» потеряли за сутки до 505 бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, украинская армия лишилась танка Leopard производства ФРГ, боевой машины пехоты, двух бронетранспортёров М113 производства США, пяти боевых бронированных машин, в том числе трёх Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и «Козака», пяти автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и двух 122-мм гаубиц Д-30.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили 12 контратак противника.