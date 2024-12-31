Российские военные отражают воздушную атаку на Новошахтинск
В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника уничтожили сегодня средства ПВО в Ростовской области в районе Новошахтинска. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«Около полудня в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага», — написал Слюсарь.
Напомним, что этой ночью средства ПВО сбили над восьмью регионами России 68 украинских БПЛА. Самое большое количество беспилотников было уничтожено в небе над Брянской областью. Там сбили 25 дронов ВСУ. Кроме того, 17 дронов было ликвидировано в Республике Крым, 11 — в Краснодарском крае и 10 — под Смоленском.
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