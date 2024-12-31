Российские военные отражают воздушную атаку на Новошахтинск

Два беспилотника уничтожили сегодня средства ПВО в Ростовской области в районе Новошахтинска. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Около полудня в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага», — написал Слюсарь.