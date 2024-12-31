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Регион
31 декабря, 09:33

Аэропорт Владикавказа снова заработал после отбоя беспилотной опасности

Аэропорт Владикавказа снова открыт для приёма и отправки самолётов

Аэропорт «Владикавказ» в Северной Осетии возобновил работу на отправку и приём авиарейсов после отмены беспилотной опасности. Об этом сообщил глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

«Отбой беспилотной опасности. Аэропорт «Владикавказ» открыт для приёма и отправки самолётов», – пишет глава региона.

Ранее все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности после ночной атаки БПЛА на республику. Тогда ВСУ пытались ударить с помощью беспилотника по военному полигону Шалхи в районе посёлка Спутник. На месте открыли оперативный штаб. Позже ещё один беспилотник сбит над Северной Осетией.

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Аэропорт Казани отправил два самолёта на запасной аэродром в Нижнекамск
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reephotoeasy

Андрей Бражников
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