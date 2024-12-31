Аэропорт Владикавказа снова заработал после отбоя беспилотной опасности

Аэропорт «Владикавказ» в Северной Осетии возобновил работу на отправку и приём авиарейсов после отмены беспилотной опасности. Об этом сообщил глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

Ранее все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности после ночной атаки БПЛА на республику. Тогда ВСУ пытались ударить с помощью беспилотника по военному полигону Шалхи в районе посёлка Спутник. На месте открыли оперативный штаб. Позже ещё один беспилотник сбит над Северной Осетией.