Российский экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М нанёс удар по пункту временного размещения ВСУ в Курской области. Атаку произвели в составе смешанной тактической группы с помощью авиационного средства поражения.

Армия ВС РФ нанесла удар по пункту временного размещения ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил пункт временного размещения и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в Минобороны России.

В ходе выполнения боевой задачи армия ВС РФ смогла ликвидировать пункт временного размещения и личный состав украинских боевиков. Затем пилоты «Аллигатора» провели маневрирование для защиты от ракет на минимальной высоте, применяя тепловые ловушки, и вернулся в аэродром вылета. А передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.