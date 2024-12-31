Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 09:52

Появилось видео налёта «Аллигатора» на нору ВСУ в курском приграничье

МО: Экипаж Ка-52м ВС РФ уничтожил пункт временного размещения ВСУ под Курском

Российский экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М нанёс удар по пункту временного размещения ВСУ в Курской области. Атаку произвели в составе смешанной тактической группы с помощью авиационного средства поражения.

Армия ВС РФ нанесла удар по пункту временного размещения ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил пункт временного размещения и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в Минобороны России.

В ходе выполнения боевой задачи армия ВС РФ смогла ликвидировать пункт временного размещения и личный состав украинских боевиков. Затем пилоты «Аллигатора» провели маневрирование для защиты от ракет на минимальной высоте, применяя тепловые ловушки, и вернулся в аэродром вылета. А передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

МО РФ: В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 505 военных за сутки
МО РФ: В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 505 военных за сутки

Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила два беспилотника в Ростовской области. В результате украинской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле. Сообщается, что киевская армия планировала нанести удар по Новошахтинску. Сейчас наши парни продолжают отражать атаку на регион.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar