В Херсонской области ввели комендантский час в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на территории Херсонской области будет действовать комендантский час. Он начнётся в 22:00 и закончится в 5:00. Ограничения вводятся из-за увеличения обстрелов и атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Комендантский час в новогоднюю ночь не будет действовать на территории Генического и Новотроицкого районов. Дорогие земляки и гости нашей области, прошу отнестись с пониманием к этим ограничениям», — указал Сальдо.

Кроме того, ограничения не будут действовать на автомобили, которые ездят по Азовскому кольцу, автомобильной дороге М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от границы между Запорожской и Херсонской областями до АПП «Джанкой» на границе с Крымом. Изначально комендантский час планировалось отменить в новогодние праздники, однако частые атаки со стороны ВСУ не позволили этого сделать.