Снегурочка за полмиллиона: Проститутки нанести подлый удар по одиноким москвичам на Новый год
Mash: Московские проститутки подняли цены на новогоднюю ночь в пять раз
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Цена новогодней ночи с проституткой в Москве выросла в 5 раз. Меньше чем за 300-500 тысяч рублей они не готовы выходить на смену. Стоимость некоторых элитных ночных бабочек выросла до миллиона. Ценник вырос на 150% даже в бюджетном сегменте, передаёт телеграм-канал Mash.
Повышение цены обусловлено тем, что многих людей тянет под Новый год на «экзотику». Некоторые куртизанки рассказывали истории о ролевых играх в «Деда Мороза и Снегурочку» наоборот и прочих новогодних чудесах. По словам одной из проституток, в прошлом году во время заказа её и коллег по цеху заставили кататься голыми на тарелках по разлитому подсолнечному маслу. В основном, проституток на Новый год вызывают одинокие мужчины и айтишники.
Раннее стало известно, что проститутки из Средней Азии получают в Москве до 4 тысячи рублей за час. Мигрантки говорят, что не собираются возвращаться на родину, так как там их ждёт «конец от отца и братьев». При этом, россиянке берут за час в среднем 7-10 тысяч рублей.