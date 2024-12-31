Кабмин уточнил порядок выплат подписавшим контракт с Армией России

В Правительстве России уточнили порядок единовременных выплат бойцам, подписавшим контракт с Армией РФ. Согласно постановлению, средства не будут выплачивать тем, кто на момент заключения контракта находился в местах лишения свободы.

«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента РФ <…> не осуществляются гражданам РФ, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ отбывали наказание в виде лишения свободы», — предписывается документом.

На сегодняшний день президентские указы определяют единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт с ВС РФ и Росгвардией. Кроме того, предусмотрена сумма в 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.