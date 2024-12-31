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Регион
31 декабря, 11:22

Кабмин уточнил порядок выплат подписавшим контракт с Армией России

В Правительстве России уточнили порядок единовременных выплат бойцам, подписавшим контракт с Армией РФ. Согласно постановлению, средства не будут выплачивать тем, кто на момент заключения контракта находился в местах лишения свободы.

«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента РФ <…> не осуществляются гражданам РФ, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ отбывали наказание в виде лишения свободы», — предписывается документом.

На сегодняшний день президентские указы определяют единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт с ВС РФ и Росгвардией. Кроме того, предусмотрена сумма в 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

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Ранее Правительство России также уравняло выплаты военным в Курской области. Теперь солдаты ВС РФ, находящиеся в приграничье, будут получать средства наравне с участниками СВО. Необходимые документы уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Наталья Афонина
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