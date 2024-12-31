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Регион
31 декабря, 12:07

Провожающий бойцов СВО курский мальчик Серёжа получил новогодний подарок от героев

Бойцы группировки «Север» преподнесли новогодние подарки детям в Курской области

Мальчик Серёжа, который каждый день встречает бойцов, получил подарок от группировки «Север». Фото © Группировка «Север»

Мальчик Серёжа, который каждый день встречает бойцов, получил подарок от группировки «Север». Фото © Группировка «Север»

В Курской области бойцы группировки «Север» поздравили детей с Новым годом вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Среди детей, получивших подарки — мальчик Серёжа Боев, который ежедневно встречает и провожает бойцов в бронежилете и с игрушечным автоматом.

Бойцы группировки «Север» раздали детям подарки. Видео © Группировка «Север»

«Я не ожидала от военных. Молодцы ребята! Хотя у нас такая напряжённая обстановка, но стараются поднять мирным жителям настроение. Молодцы! Спасибо! Ребята всегда встречают нас на дороге приветливо», — поделилась эмоциями мама трёхлетней Арины, которая получила подарок из рук военных группировки «Север».

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с Новым годом. Он отметил, что бойцы проявляют на поле боя отвагу и героизм, они отдают все свои силы ради будущего России.

Сотрудники ГАИ привезли подарки мальчику-патриоту Серёже из Курской области
Сотрудники ГАИ привезли подарки мальчику-патриоту Серёже из Курской области
Полина Никифорова
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