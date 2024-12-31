Провожающий бойцов СВО курский мальчик Серёжа получил новогодний подарок от героев

В Курской области бойцы группировки «Север» поздравили детей с Новым годом вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Среди детей, получивших подарки — мальчик Серёжа Боев, который ежедневно встречает и провожает бойцов в бронежилете и с игрушечным автоматом.

Бойцы группировки «Север» раздали детям подарки. Видео © Группировка «Север»

«Я не ожидала от военных. Молодцы ребята! Хотя у нас такая напряжённая обстановка, но стараются поднять мирным жителям настроение. Молодцы! Спасибо! Ребята всегда встречают нас на дороге приветливо», — поделилась эмоциями мама трёхлетней Арины, которая получила подарок из рук военных группировки «Север».