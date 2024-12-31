Суд в Москве арестовал советника вице-президента РАН по делу о мошенничестве

Измайловский районный суд Москвы арестовал советника вице-президента Российской академии наук (РАН) Василия Соловьёва по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьёва Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Срок ареста рассчитан до 6 февраля. В судебном решении указано, что Соловьёв регулярно посещает зарубежные страны и может «продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также скрыться от органов». По информации с сайта РАН, Соловьёв является советником вице-президента академии Юрия Балеги.