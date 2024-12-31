Посол РФ в Греции Андрей Маслов рассказал, что Афины не могут передать Киеву оружие. Для этого Греции потребуется письменное согласие России, заявил дипломат в интервью, опубликованном на сайте militaire.gr.

«Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — сообщил Маслов.

Посол добавил, что между Афинами и Москвой действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве и поставке продукции военного назначения. В этих документах сказано, что Греция должна получить письменное согласие России для реализации своих решений.

Маслов также отметил, что много лет Афины усиливали свою оборону за счёт российских систем вооружения. По его словам, информация об отправке греческим правительством системы ПВО Украине является всего лишь слухом. Власти Греции также не информировали о каких-либо проблемах обслуживания образцов российского оружия.

По словам посла, Москва готова к восстановлению отношений с Афинами, но инициатором должна выступить Греция, так как на ней лежит ответственность за их разрушение.

«Не мы разрушали российско-греческие отношения, а значит и не мы должны инициировать их восстановление или думать о том, как к этому прийти. Если у Афин появятся конструктивные идеи по исправлению ситуации, то мы готовы их выслушать», — пояснил Маслов.