Посол раскрыл, что грозит Афинам при отказе от российского газа

Греция потеряет деньги в случае отказа от российского газа. Такое заявление сделал посол России в Афинах Андрей Маслов, комментируя намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ. Его слова приводит агентство РИА «Новости».

«Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество», — пояснил дипломат.

Греция имеет значительную зависимость от российского газа, который играет важную роль в энергетическом балансе страны. Российский газ поступает в страну как через прямые поставки, так и через транзитные маршруты, включая газопровод «Турецкий поток».