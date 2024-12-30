Посол раскрыл, что грозит Афинам при отказе от российского газа
Посол РФ Маслов: Греция потеряет деньги при отказе от российского газа
Греция потеряет деньги в случае отказа от российского газа. Такое заявление сделал посол России в Афинах Андрей Маслов, комментируя намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ. Его слова приводит агентство РИА «Новости».
«Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество», — пояснил дипломат.
Греция имеет значительную зависимость от российского газа, который играет важную роль в энергетическом балансе страны. Российский газ поступает в страну как через прямые поставки, так и через транзитные маршруты, включая газопровод «Турецкий поток».
Эта зависимость стала особенно заметной в последние годы, когда Греция стремилась обеспечить свою энергетическую безопасность и снизить риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители и политической нестабильностью. В ответ на эти вызовы, Афины начали диверсифицировать свои источники энергии, развивая инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ) и сотрудничая с другими странами, такими как Азербайджан и США.
Ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Причиной такого решения послужил отказ страны выплачивать задолженность. В республике тем временем требуют срочного заседания кабмина из-за решения российского поставщика.
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