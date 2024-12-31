Жители ещё двух регионов России встретили 2025 год

В ещё двух регионах России встретили Новый год. Жители Магаданской и Сахалинской областей уже живут в 2025-м.

В Магадане запуск фейерверков в рамках официального празднования Нового года не планируется. Но городские власти утвердили места, где можно использовать пиротехнику. Глава Магаданской области Сергей Носов в своём новогоднем поздравлении отметил, что этот год жители Колымы прожили как одна семья.

«Каждый на своём участке вкладывал свои силы и знания для будущего страны и региона. Наши ребята на СВО отстаивают Отечество, единым надёжным тылом их поддерживают колымчане от мала до велика», — сказал Носов.

На Сахалине Новый год пройдёт без широких гуляний и праздничного салюта. Новогоднее настроение в Южно-Сахалинске будет создавать иллюминация, подсветка и праздничное благоустройство. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём поздравлении отметил, что за прошедшие 12 месяцев было сделано очень многое, чтобы обеспечить дальнейшее развитие региона.

«Нас объединяет любовь к Родине, стремление улучшить свою жизнь, обеспечить благополучное будущее детей и внуков на Сахалине и Курилах. Значит, нам по силам любые задачи», — подчеркнул губернатор.