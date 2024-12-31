В Таганроге объявили ракетную опасность. В городе слышна сирена, местных жителей призвали спуститься на нижние этажи и не подходить к окнам. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова 31 декабря в 16:31.

В Таганроге объявили ракетную опасность. Видео © Telegram / «Светлана Камбулова»

«Внимание! Ракетная опасность! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова в своём телеграм-канале.