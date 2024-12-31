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Регион
31 декабря, 14:44

В Госдуме раскрыли правду про «сенсацию» FT о скорой мирной сделке России и Украины

Депутат ГД Водолацкий увидел подготовку почвы в статье об отказе Киева от земель

Президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru. Фото © kremlin.ru, Telegram / V_Zelenskiy_official

Президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru. Фото © kremlin.ru, Telegram / V_Zelenskiy_official

Статья Financial Times о том, что в будущем году Украина согласится пойти на мирный договор с Россией и откажется от территорий, является подготовкой почвы перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Так материал расценил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Трамп займётся реализацией своего обещания. Хотя он уже говорит о том, что будет пытаться, раньше говорил, что за 24 часа всё сделает... Сейчас вбрасывается различная информация... Но нам нельзя идти на поводу этих публикаций, потому что нужно не фактически, а юридически оформить всё, что касается Украины», — прокомментировал парламентарий статью в беседе с RT.

По оценке Водолацкого, Москве следует выполнить цели и задачи СВО, поставленные президентом РФ. В обратном случае Украина будет постоянным «нарывом». Эта проблема может остаться угрозой для России «через 10, 20, 30 лет», считает депутат.

Как уже писал Life.ru, Financial Times пишет, что Владимир Зеленский в 2025 году согласится на мир с Россией, отказавшись от некоторых земель. По сведениям издания, главарь киевского режима в обмен захочет европейские гарантии безопасности при поддержке США, а вопрос вступления Украины в НАТО будет заморожен.

Андрей Бражников
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