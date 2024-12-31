Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и поблагодарила участников СВО

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова поздравила россиян с наступающими Новым годом — Годом защитника Отечества — и Рождеством Христовым. Омбудсмен призвала провести новогодние каникулы в кругу родных и близких. Также она напомнила о военных, которые будут отмечать Новый год на фронте. Львова-Белова поблагодарила всех, кто самоотверженно выполняет свой долг.

Мария Львова-Белова поздравила россиян с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова

«Время, проведённое вместе со своими любимыми: детьми, родителями, братьями, сёстрами — самое важное в жизни. И даже если судьба распорядилась так, что кто-то из семьи сейчас не рядом, их обязательно согреет ваша весточка. Особенно тех, кто в эти дни стоит на защите Родины, охраняет порядок, спасает жизни и здоровье людей. Спасибо каждому, кто самоотверженно выполняет свой долг. Пусть с ними будут наши мысли, поздравления, молитвы», — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

Львова-Белова отметила, что Новый год — это время загадывать желания. Омбудсмен и её команда хотели бы, чтобы в России дети воспитывались в семьях, не разлучались с родителями и были счастливы вместе. Львова-Белова подчеркнула, что вместе со своим аппаратом делает всё возможное для этого.