Путин поздравил граждан России с Новым годом из Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025-й.
В ходе своей речи лидер РФ отметил, что гордость миллионов россиян за героев СВО, подчеркнул, что Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века, указал, что россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм. Также глава государства заявил об ответе России на сложнейшие вызовы в 2024 году и пожелал каждой семье в стране благополучия и процветания. Новогоднее обращение продлилось 3 минуты 35 секунд.
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