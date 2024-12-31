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Регион
31 декабря, 12:42

Путин поздравил граждан России с Новым годом из Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025-й.

В ходе своей речи лидер РФ отметил, что гордость миллионов россиян за героев СВО, подчеркнул, что Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века, указал, что россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм. Также глава государства заявил об ответе России на сложнейшие вызовы в 2024 году и пожелал каждой семье в стране благополучия и процветания. Новогоднее обращение продлилось 3 минуты 35 секунд.

Путин в новогоднем обращении заявил, что защита суверенитета стала делом чести для россиян
Путин в новогоднем обращении заявил, что защита суверенитета стала делом чести для россиян
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Kremlin.ru

Никита Никонов
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