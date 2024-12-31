В Петербурге в торговом центре раздался громкий хлопок, началась эвакуация
Mash на Мойке: В Петербурге в ТЦ «Форум» раздался хлопок, посетителей эвакуируют
В торговом центре «Форум» в Санкт-Петербурге после громкого хлопка началась эвакуация посетителей и персонала. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Mash на Мойке».
Эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Форум». Видео © Telegram / Mash на Мойке
По данным телеграм-канала, на месте работают оперативные службы.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области мужчина запустил фейерверк в зале ТЦ по заданию мошенников и поджёг Деда Мороза. Нарушитель спокойствия рассказал, что перед инцидентом ему позвонил человек, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт».
Life.ru / Kandinsky 3.1