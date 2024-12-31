«Мы вами гордимся!» Донецкий художник трогательно поздравил защитников с Новым годом
Художник из ДНР Степной поздравил защитников Отечества с Новым годом
Донецкий художник Владислав Степной, автор знаменитых настенных картин Донецкой Народной Республики поздравил защитников Отечества с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он выложил в своём телеграм-канале.
Художник ДНР Владислав Степной поздравил с Новым годом защитников Отечества. Видео © Telegram / Владислав СТЕПНОЙ
«Дорогие наши защитники Отечества! За вашими плечами мир правды и справедливости. Ваша стойкость, ваша сила духа вдохновляют и нас на новые победы. А это значит, что вместе мы создадим новую историю. Мы вами очень гордимся!» — сказал Степной.
Ранее россиян и бойцов СВО поздравила с наступающим праздником уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она поблагодарила бойцов российской армии, которые самоотверженно исполняют свой долг и будут отмечать свой Новый год на фронте.
Telegram / Владислав СТЕПНОЙ