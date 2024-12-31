«Мы вами гордимся!» Донецкий художник трогательно поздравил защитников с Новым годом

«Дорогие наши защитники Отечества! За вашими плечами мир правды и справедливости. Ваша стойкость, ваша сила духа вдохновляют и нас на новые победы. А это значит, что вместе мы создадим новую историю. Мы вами очень гордимся!» — сказал Степной.