Артём Жога поздравил уральцев с Новым годом и пожелал им здоровья и благополучия

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Он отметил, что 2024 год был непростым для России и УрФО. По его словам, россияне усердно трудились и смогли справиться с мощным международным давлением.

Артём Жога поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Видео © Telegram / «ЖОГА»

В 2025 году страна будет отмечать священную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам полпреда, лучший способ отметить это событие — приложить все силы в достижении всех целей специальной военной операции. Жога также отметил, что именно на Урале сегодня куётся Победа.

«Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы — наша гордость и надежда», — отметил полпред.