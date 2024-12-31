Артём Жога поздравил уральцев с Новым годом и пожелал им здоровья и благополучия
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Он отметил, что 2024 год был непростым для России и УрФО. По его словам, россияне усердно трудились и смогли справиться с мощным международным давлением.
Артём Жога поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Видео © Telegram / «ЖОГА»
В 2025 году страна будет отмечать священную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам полпреда, лучший способ отметить это событие — приложить все силы в достижении всех целей специальной военной операции. Жога также отметил, что именно на Урале сегодня куётся Победа.
«Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы — наша гордость и надежда», — отметил полпред.
Ранее донецкий художник Владислав Степной, автор знаменитых настенных картин Донецкой Народной Республики поздравил защитников Отечества с наступающим Новым годом. По его словам, за плечами российских бойцов находится мир правды и справедливости, а их сила духа вдохновляют и нас на новые победы.
Telegram / «ЖОГА»