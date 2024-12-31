В ФШР обвинили тренера юного шахматиста-чемпиона Мурзина во вредительстве

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв заявил, что тренер новоиспечённого чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина занимается вредительством. По его мнению, Михаил Кобалия противодействует работе ФШР с молодыми талантливыми игроками. Недавно в интервью он заявил, что федерация якобы никак не помогает спортсмену.

«Мурзин — талантливый шахматист и прекрасно выступает на чемпионате мира. При этом странно читать критику тренера Володара о том, что за успехами Мурзина не стоит Федерация и мы никак не помогаем», — поделился Ткачёв в разговоре с ТАСС.

Директор добавил, что благодаря усилиям ФШР губернатор Московской области Андрей Воробьёв предоставил чемпиону и его семье служебное жильё в Химках. Также Мурзин с 2022 года находится на ставке Минспорта и получает зарплату.

Кроме того, утверждает Ткачёв, одно время отец шахматиста не давал разрешение на выезд Володара из страны на международные турниры. Юристы федерации помогали решать эту проблему. Ткачёва также задели слова тренера о том, что Мурзина не приглашают на турниры. Исполнительный директор опроверг это, отметив, что шахматиста не раз приглашали на Суперфинал и командный чемпионат России, но ответа так и не получили.

«С Сергеем Карякиным в своё время у нас тоже были непростые отношения, он отказывался от участия в турнирах, но хотя бы отвечал на наши приглашения. Тут же просто тишина», — рассказал собеседник агентства.

Директор уверен, что Кобалия делается всё, чтобы Володар не подписывал профессиональный контракт с ФШР. Кроме того, тренер позволяет себе «науськивать» других спортсменов против организации, считает Ткачёв.

«С его стороны идёт полнейшие противодействие и вредительство. <...> Надеюсь, что это пройдёт в ближайшее время и разум возобладает», — заключил функционер.