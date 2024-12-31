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31 декабря, 17:15

В Сети появилось видео, как в Ярославле салют полетел в людей и машины

Жители Ярославля решили заранее отметить Новый год и запустить праздничный салют, но всё пошло не по плану. Искры от фейерверка полетели в людей и машины. Видео эпичного, но опасного праздника опубликовали в местном Telegram-канале.

В Ярославле салют разлетелся в людей и машины. Видео © Telegram / «Жесть Ярославль»

«Ума нет», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как сначала фейерверк взмывает в небо, а затем искры разлетаются по припаркованным рядом автомобилям и людям.

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Россиянам дали совет на случай, если салют на Новый год угодил прямо в окно

Ранее Life.ru рассказывал о происшествии с пиротехникой в одном из торговых центров Ростовской области. 57-летний мужчина запустил фейерверк внутри здания, и один из его залпов попал в фигурку Деда Мороза. Перед этим он общался с неизвестным, который убедил его перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт» и совершить поджог. К счастью, никто не пострадал. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / «Жесть Ярославль»

Наталья Афонина
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