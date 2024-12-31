В Сети появилось видео, как в Ярославле салют полетел в людей и машины

Жители Ярославля решили заранее отметить Новый год и запустить праздничный салют, но всё пошло не по плану. Искры от фейерверка полетели в людей и машины. Видео эпичного, но опасного праздника опубликовал и в местном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сначала фейерверк взмывает в небо, а затем искры разлетаются по припаркованным рядом автомобилям и людям.

Ранее Life.ru рассказывал о происшествии с пиротехникой в одном из торговых центров Ростовской области. 57-летний мужчина запустил фейерверк внутри здания, и один из его залпов попал в фигурку Деда Мороза. Перед этим он общался с неизвестным, который убедил его перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт» и совершить поджог. К счастью, никто не пострадал. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.