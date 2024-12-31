Синоптик пообещал «волшебную погоду» в Москве в новогоднюю ночь

Сегодня ночью москвичи насладятся «волшебной погодой». Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Интервью с синоптиком опубликовал телеканал «Звезда».

Метеоролог сообщил, что к западу от Москвы сформируется небольшой гребень высокого давления, воздушные массы будут перемещаться с северо-запада. В течение новогодней ночи в центре европейской части России, в Москве, Московской области и отдельных областях температура будет отрицательной: -1, -4 градуса. Обещают небольшой снежок.

Ожидается, что за первую неделю 2025 года выпадет половина месячной нормы осадков.