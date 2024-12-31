Киев не доказал законность запрета УПЦ, заявили в ООН

Киев не смог доказать необходимость и соразмерность своих действий, которые были направлены на роспуск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и других религиозных организаций. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человек (УВКПЧ) а о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.

«Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры, например, не продемонстрировала, почему менее ограничительные меры, такие как меры, ограниченные конкретно лицами, ответственными за правонарушения, не были бы достаточным», — говорится в документе.

Как подчеркнули в ООН, роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, влияющим на жизнь и убеждения людей. Эта мера требует крайне серьёзных обоснований, так как угрожает жизнеспособности сообщества в целом.

В докладе подчёркивается, что распустить религиозную организацию можно, если её «уполномоченные лица» признаны виновными в различных преступлениях, включая преступления против национальной безопасности, или же если организация причастна к неоднократным фактам «распространения пропаганды идеологии русского мира».