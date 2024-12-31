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31 декабря, 18:34

Патриарх Кирилл в новогоднем молебне попросил Господа Бога о непобедимой России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил традиционный новогодний молебен. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) попросил Бога, чтобы он не оставил Россию, оградил её от внешних и внутренних врагов, а верующим ниспослал бы душевный мир.

«Давайте помолимся о том, чтобы Господь всем нам дал силу духа, укрепил нас в вере, и не только нас, пребывающих в храме, но и народ наш. Тогда и страна будет очень сильной, непобедимой», — сказал патриарх перед началом богослужения.

Глава РПЦ сердечно поздравил православных с Новым годом и призвал всех помолиться о России, народе, президенте и о каждом человеке. Также священнослужитель отметил, что счастье определяется «по состоянию души», на которое внешние факторы повлиять не могут. Однако без Бога достичь такого состояния невозможно.

Путин тепло поздравил военнослужащих и участников СВО с наступающим Новым годом
Путин тепло поздравил военнослужащих и участников СВО с наступающим Новым годом

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. Поздравление также было направлено Папе Римскому Франциску и некоторым экс-главам ряда стран.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Никонов
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