Патриарх Кирилл в новогоднем молебне попросил Господа Бога о непобедимой России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил традиционный новогодний молебен. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) попросил Бога, чтобы он не оставил Россию, оградил её от внешних и внутренних врагов, а верующим ниспослал бы душевный мир.
«Давайте помолимся о том, чтобы Господь всем нам дал силу духа, укрепил нас в вере, и не только нас, пребывающих в храме, но и народ наш. Тогда и страна будет очень сильной, непобедимой», — сказал патриарх перед началом богослужения.
Глава РПЦ сердечно поздравил православных с Новым годом и призвал всех помолиться о России, народе, президенте и о каждом человеке. Также священнослужитель отметил, что счастье определяется «по состоянию души», на которое внешние факторы повлиять не могут. Однако без Бога достичь такого состояния невозможно.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. Поздравление также было направлено Папе Римскому Франциску и некоторым экс-главам ряда стран.
ТАСС / Михаил Терещенко