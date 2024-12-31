Избранный президент США Дональд Трамп не выполнил своё обещание остановить конфликт до инаугурации из-за Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение высказал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. И пусть до инаугурации республиканца ещё 20 дней, эксперт не оставляет ему шансов выполнить своё обещание.

«Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни», — сказал Соскин в эфире своего канала на YouTube.

Эксперт считает, что Трамп пытался организовать прекращение огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предлагал Зеленскому рождественское перемирие, но тот отказался.