Москвичам рассказали о размере МРОТ на 2025 год
В Москве МРОТ с 1 января составит 32 916 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве с 1 января 2025 года составит 32 916 рублей, следует из трёхстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и работодателей. Как увеличение МРОТ повлияет на жизнь горожан, объяснили в интернет-издании «Подмосковье сегодня».
В новом году МРОТ в Москве вырастет на 12% (на 3 527 рублей) и превысит федеральный минимум в 22 440 рублей на 10 476 рублей. Московское трёхстороннее соглашение распространяется на компании, работающие в столице, и не относится к их филиалам в регионах. Предприниматели обязаны повысить зарплату сотрудникам, получающим ее на минимальном уровне, иначе руководителю компании назначат штраф от 10 до 20 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Для юрлиц сумма штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 1 до 5 тысяч рублей. Отпускные и командировочные в Москве рассчитываются по федеральному МРОТ, от него также зависит больничный.