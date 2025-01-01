Москвичам рассказали о размере МРОТ на 2025 год

В новом году МРОТ в Москве вырастет на 12% (на 3 527 рублей) и превысит федеральный минимум в 22 440 рублей на 10 476 рублей. Московское трёхстороннее соглашение распространяется на компании, работающие в столице, и не относится к их филиалам в регионах. Предприниматели обязаны повысить зарплату сотрудникам, получающим ее на минимальном уровне, иначе руководителю компании назначат штраф от 10 до 20 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Для юрлиц сумма штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 1 до 5 тысяч рублей. Отпускные и командировочные в Москве рассчитываются по федеральному МРОТ, от него также зависит больничный.