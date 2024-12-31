Не отдавать долги и не выносить мусор: Россиянам рассказал, что запрещено делать 1 января в День Илии Муромца
«Подмосковье сегодня»: В День Илии Муромца 1 января нельзя отдавать долги
1 января православные вспоминают преподобного Илию Печерскоого, который считается прототипом легендарного богатыря Ильи Муромца — символа силы и мужества. Он известен своими подвигами, которые описываются в многочисленных сказаниях. Илия Печерский долгое время был парализован, но благодаря благословению монаха смог вернуться к жизни и защищать слабых, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В этот день проводятся народные гулянья, читаются стихи и песни о богатыре. В деревнях проводятся обряды освящения воды и зажигания лампад. Верующие обращаются к Илье с молитвами о защите. В этот день нельзя выполнять тяжелую работу и надевать новое, чтобы год был богат. Полный список народных примет ниже:
- В этот день не принято выносить мусор, чтобы не навлечь на себя беду;
- Если в Новый год постучать по груше или яблоне, то на деревьях будет обильный урожай;
- Важно надеть все новое в этот день и переодеваться несколько раз, чтобы иметь больше обновок в Новом году;
- В первый день нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год пройдет без отдыха;
- Рожденные в этот день обладают сильным духом и мужественным характером;
- Если 1 января тепло — будет хороший урожай ржи;
- Звездная ночь на Новый год — к урожаю гороха и чечевицы;
- Нельзя отдавать долги, чтобы не расплачиваться весь год.
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