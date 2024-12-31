Не отдавать долги и не выносить мусор: Россиянам рассказал, что запрещено делать 1 января в День Илии Муромца

1 января православные вспоминают преподобного Илию Печерскоого, который считается прототипом легендарного богатыря Ильи Муромца — символа силы и мужества. Он известен своими подвигами, которые описываются в многочисленных сказаниях. Илия Печерский долгое время был парализован, но благодаря благословению монаха смог вернуться к жизни и защищать слабых, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этот день проводятся народные гулянья, читаются стихи и песни о богатыре. В деревнях проводятся обряды освящения воды и зажигания лампад. Верующие обращаются к Илье с молитвами о защите. В этот день нельзя выполнять тяжелую работу и надевать новое, чтобы год был богат. Полный список народных примет ниже: