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31 декабря, 21:11

Россиянам назвали популярное новогоднее блюдо, которое может отравить 1 января

Врач Калошина: Новогодними салатами можно отравиться 1 января

На завтрак 1 января лучше съесть кашу на воде, в обед — овощной или куриный суп, на перекус — несладкий йогурт с фруктами. На ужин рекомендуется белок — курица, рыба или мясо кролика с овощным гарниром. Употребление «прошлогодних» салатов вечером 1 января может вызвать отравление. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Салаты из сырых овощей, винегрет и салаты с мясом, птицей или копченостями хранятся около 18 часов, после заправки — 12 часов. Салаты с консервированными овощами или вареными яйцами годны до восьми часов. Салаты с морепродуктами без заправки хранятся до 12 часов, после заправки их лучше не ставить в холодильник. Эндокринолог рекомендовала готовить такие блюда в небольшом количестве.

«Если сроки соблюдены, то 1 января вы можете побаловать себя порцией салата в 150 граммов, скушав его в обед», — пояснила врач.

В первый день наступившего года рекомендуется отказаться от алкогольных напитков и сладких газированных вод, — советует специалист. Вместо этого она предлагает пить чистую воду с лимоном или минеральную воду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatyana Malova

Никита Никонов
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