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31 декабря, 20:13

Замглавы Минобороны Цивилёва поздравила россиян с Новым годом

Анна Цивилёва назвала героев СВО главными носителями традиционных ценностей

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва поздравила граждан с Новым годом. Она отметила, что уходящий год стал для России годом объединения и созидания, гордости за наших защитников, искренней помощи героям и их близким. Впереди страну ждёт большая работа и ответственные задачи. Цивилёва выразила уверенность, что сообща получится достичь значительных результатов.

Анна Цивилёва поздравила россиян с Новым годом. Видео © Telegram / Анна Цивилева

«Следующий год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Важно не только обеспечить героев всесторонней поддержкой, но и привлекать к работе фонда, поскольку именно они являются главными носителями традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнула Цивилёва.

Замглавы Минобороны выразила надежду, что наступающий год станет для всех временем новых достижений, подарит благополучие и укрепит веру в будущее. Россиянам она пожелала здоровья, счастья и удачи в делах.

«Пусть в каждый дом придут согласие, любовь и стабильность! Всего самого доброго вам и вашим близким», — заключила Цивилёва.

Путин тепло поздравил военнослужащих и участников СВО с наступающим Новым годом
Путин тепло поздравил военнослужащих и участников СВО с наступающим Новым годом

Ранее с Новым годом всех военнослужащих поздравил министр обороны страны Андрей Белоусов. В своей речи он отметил героизм и отвагу на поле боя, которые ежедневно проявляют наши бойцы. Министр также напомнил, что предстоящий год объявлен Годом защитника, а 9 мая страна отметит большое событие — 80 лет со дня Великой Победы.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Никита Никонов
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