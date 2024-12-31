Замглавы Минобороны Цивилёва поздравила россиян с Новым годом
Анна Цивилёва назвала героев СВО главными носителями традиционных ценностей
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва поздравила граждан с Новым годом. Она отметила, что уходящий год стал для России годом объединения и созидания, гордости за наших защитников, искренней помощи героям и их близким. Впереди страну ждёт большая работа и ответственные задачи. Цивилёва выразила уверенность, что сообща получится достичь значительных результатов.
Анна Цивилёва поздравила россиян с Новым годом. Видео © Telegram / Анна Цивилева
«Следующий год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Важно не только обеспечить героев всесторонней поддержкой, но и привлекать к работе фонда, поскольку именно они являются главными носителями традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнула Цивилёва.
Замглавы Минобороны выразила надежду, что наступающий год станет для всех временем новых достижений, подарит благополучие и укрепит веру в будущее. Россиянам она пожелала здоровья, счастья и удачи в делах.
«Пусть в каждый дом придут согласие, любовь и стабильность! Всего самого доброго вам и вашим близким», — заключила Цивилёва.
Ранее с Новым годом всех военнослужащих поздравил министр обороны страны Андрей Белоусов. В своей речи он отметил героизм и отвагу на поле боя, которые ежедневно проявляют наши бойцы. Министр также напомнил, что предстоящий год объявлен Годом защитника, а 9 мая страна отметит большое событие — 80 лет со дня Великой Победы.
ТАСС / Валентин Егоршин