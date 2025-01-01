2025-й в Калининграде: Последний регион России встретил Новый год

Жители Калининградской области, самого западного региона России, встретили Новый год последними. Из-за часового пояса начало 2025 года для них наступило на час позже, чем в столице.

Губернатор области Алексей Беспрозванных поздравил калининградцев с праздником и пожелал каждому семейного счастья и успехов в новом году. Он отметил, что вклад местных жителей в развитие региона крайне важен, и выразил благодарность за их неравнодушие и стремление работать на благо своей области.

В своей речи Беспрозванных не забыл и тех, кто принимает участие в спецоперации, защищая страну. Он выразил благодарность военнослужащим за их решимость и стойкость, отмечая, что их вклад в безопасность России трудно переоценить.

«Отдельные слова благодарности сегодня хотел бы адресовать нашим героям, которые прямо сейчас далеко от дома отстаивают интересы России. Защищают нас и наше будущее. Мы помним вас и заботимся о ваших семьях. Ждём вас и желаем скорейшего возвращения», — сказал Беспрозванных.

Прогнозы синоптиков на 1 января обещают усиление юго-западного ветра в регионе. Утром скорость составит 15-20 м/с, а к вечеру усилится до 20-23 м/с.