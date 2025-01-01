«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ, но Овечкин очков не набрал

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счётом 3:1. Встреча прошла на льду «кэпсов» в Вашингтоне и стала для команды последней в 2024 году.

Последняя победа «кэпсов» в этом году. Видео © X / Capitals

Первая половина встречи принесла зрелищную игру: белорус Алексей Протас открыл счёт на 13-й минуте, а через пять минут Джейкоб Чикран удвоил преимущество хозяев. «Брюинз» удалось ответить только в начале второго периода, когда Джастин Бразо реализовал единственный гол гостей в матче. Однако на большее бостонцам не хватило сил, несмотря на отчаянные попытки переломить ход игры. Третий период не принёс изменений в счёт, несмотря на активные действия обеих команд, «Кэпиталз» завершили игру с победой (3:1).

Александр Овечкин, несмотря на активность — три броска в створ, один заблокированный и три силовых приёма — не смог показать результативных действий в этот вечер. Для форварда это первый матч без очков с 9 ноября, когда «Вашингтон» играл против «Питтсбург Пингвинз». В последующих встречах Овечкин набрал очки в семи матчах подряд.

Другие игроки, такие как Иван Мирошниченко, также внесли свой вклад в победу команды, блокируя броски и выполняя силовые приёмы. У «Бостона» Задоров показал достойную игру в обороне, нанеся один бросок и успешно блокируя несколько атак противника. С этой победой «Вашингтон» завершает год с 52 очками в активе после 37 матчей сезона. «Брюинз» по итогам встречи имеет 44 очка, проведя 39 встреч.