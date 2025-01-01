Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 00:40

Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь

Между Хэйхэ и Благовещенском запустили новогодний фейерверк на Амуре

На льду Амура в китайском Хэйхэ прошёл новогодний фейерверк, который одновременно наблюдали и жители российского Благовещенска. Мероприятие было анонсировано администрацией китайского города.

Новогодний фейерверк над Амуром. Видео © Telegram / Skaner28

Салют запустили в районе острова Большой Хэйхэ в 19:00 по пекинскому времени (20:00 по амурскому). Местом проведения выбрали западную часть острова, что позволило обеспечить хорошую видимость для зрителей с обеих сторон реки. В то же время на Вековой площади Хэйхэ, прилегающей к набережной, организовали праздничную дискотеку под открытым небом. Музыкальная программа сопровождала основные мероприятия. Шоу продлилось около тридцати минут.

В Сети появилось видео, как в Ярославле салют полетел в людей и машины
В Сети появилось видео, как в Ярославле салют полетел в людей и машины

Кстати, про фейерверки: юрист Рамзенкова напомнила, что запреты на их запуск во дворах многоэтажных домов, распитие алкоголя в общественных местах и нарушение тишины действуют даже в праздники. В случае повреждения имущества или причинения вреда здоровью размер штрафа может возрасти до 40-50 тысяч рублей. Также остаётся штраф для любителей шашлыка.

Обложка ©

Telegram / Skaner28

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Китай
  • Новый год
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar