Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь

На льду Амура в китайском Хэйхэ прошёл новогодний фейерверк, который одновременно наблюдали и жители российского Благовещенска. Мероприятие было анонсировано администрацией китайского города.

Новогодний фейерверк над Амуром. Видео © Telegram / Skaner28

Салют запустили в районе острова Большой Хэйхэ в 19:00 по пекинскому времени (20:00 по амурскому). Местом проведения выбрали западную часть острова, что позволило обеспечить хорошую видимость для зрителей с обеих сторон реки. В то же время на Вековой площади Хэйхэ, прилегающей к набережной, организовали праздничную дискотеку под открытым небом. Музыкальная программа сопровождала основные мероприятия. Шоу продлилось около тридцати минут.