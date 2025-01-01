Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь
Между Хэйхэ и Благовещенском запустили новогодний фейерверк на Амуре
На льду Амура в китайском Хэйхэ прошёл новогодний фейерверк, который одновременно наблюдали и жители российского Благовещенска. Мероприятие было анонсировано администрацией китайского города.
Новогодний фейерверк над Амуром. Видео © Telegram / Skaner28
Салют запустили в районе острова Большой Хэйхэ в 19:00 по пекинскому времени (20:00 по амурскому). Местом проведения выбрали западную часть острова, что позволило обеспечить хорошую видимость для зрителей с обеих сторон реки. В то же время на Вековой площади Хэйхэ, прилегающей к набережной, организовали праздничную дискотеку под открытым небом. Музыкальная программа сопровождала основные мероприятия. Шоу продлилось около тридцати минут.
Кстати, про фейерверки: юрист Рамзенкова напомнила, что запреты на их запуск во дворах многоэтажных домов, распитие алкоголя в общественных местах и нарушение тишины действуют даже в праздники. В случае повреждения имущества или причинения вреда здоровью размер штрафа может возрасти до 40-50 тысяч рублей. Также остаётся штраф для любителей шашлыка.
Telegram / Skaner28