Часть Берлина осталась без воды перед Новым годом

За несколько часов до наступления Нового года в нескольких районах Берлина стали наблюдаться проблемы с водоснабжением — оно было остановлено, сообщает издание Bild.

Проблемы затронули районы Шарлоттенбург, Веддинг, Кройцберг и Митте. Также в редакции самого издания наблюдается отсутствие воды. Представитель водоснабжающей компании сообщил, что в городской системе водоснабжения произошло значительное снижение давления. Это значит, что на нижних этажах зданий вода все ещё есть, но её напор существенно ослаблен. На верхние этажи же вода из-за низкого давления не доходит.