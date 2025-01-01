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Регион
1 января, 00:06

Часть Берлина осталась без воды перед Новым годом

Bild: Несколько районов Берлина оказались без воды перед Новым годом

За несколько часов до наступления Нового года в нескольких районах Берлина стали наблюдаться проблемы с водоснабжением — оно было остановлено, сообщает издание Bild.

Проблемы затронули районы Шарлоттенбург, Веддинг, Кройцберг и Митте. Также в редакции самого издания наблюдается отсутствие воды. Представитель водоснабжающей компании сообщил, что в городской системе водоснабжения произошло значительное снижение давления. Это значит, что на нижних этажах зданий вода все ещё есть, но её напор существенно ослаблен. На верхние этажи же вода из-за низкого давления не доходит.

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Также Life.ru рассказывал, что Пуэрто-Рико в канун Нового года парализовал масштабный сбой в электросети. На острове произошло значительное отключение электроэнергии, затронувшее почти все его территории. Согласно информации от LUMA Energy, на утро 31 декабря лишь 13% из 1,3 миллиона потребителей смогли восстановить доступ к электричеству. Это отключение негативно сказалось на праздновании Нового года.

Обложка ©

Freepik/Dragana_Gordic

Николь Вербер
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