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Регион
26 декабря, 09:21

Неделя без света: Украинцев предупредили о тёмном конце 2024 года

Эксперт Харченко: Отключения света на Украине после атаки продлятся 5-7 дней

Украину ждёт долгое отключение света после массированной атаки ВС РФ на энергетические объекты, обеспечивавшие работу ВПК. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко призвал граждан готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

«Блэкаут из-за вчерашней атаки не грозит, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней», — цитирует его издание «Страна.ua».

Кроме того, важным фактором, влияющим на отключение света станут приближающиеся морозы. На Украине спрогнозировали до -5 градусов. Из-за этого график отключений в ряде регионов может быть более жёстким, добавил Харченко.

Вся центральная Украина внезапно осталась без света
Вся центральная Украина внезапно осталась без света

Напомним, что после серии ударов Украина погрузилась во тьму. На всей территории страны были слышны сирены воздушной тревоги. Власти в превентивном порядке выключали электричество. Удар был нанесён по критически важным объектам энергоинфраструктуры Украины, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК), заявили в Минобороны РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Bobyk

Наталья Афонина
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