Неделя без света: Украинцев предупредили о тёмном конце 2024 года

«Блэкаут из-за вчерашней атаки не грозит, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней», — цитирует его издание «Страна.ua».

Кроме того, важным фактором, влияющим на отключение света станут приближающиеся морозы. На Украине спрогнозировали до -5 градусов. Из-за этого график отключений в ряде регионов может быть более жёстким, добавил Харченко.