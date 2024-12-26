Неделя без света: Украинцев предупредили о тёмном конце 2024 года
Эксперт Харченко: Отключения света на Украине после атаки продлятся 5-7 дней
Украину ждёт долгое отключение света после массированной атаки ВС РФ на энергетические объекты, обеспечивавшие работу ВПК. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко призвал граждан готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.
«Блэкаут из-за вчерашней атаки не грозит, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней», — цитирует его издание «Страна.ua».
Кроме того, важным фактором, влияющим на отключение света станут приближающиеся морозы. На Украине спрогнозировали до -5 градусов. Из-за этого график отключений в ряде регионов может быть более жёстким, добавил Харченко.
Напомним, что после серии ударов Украина погрузилась во тьму. На всей территории страны были слышны сирены воздушной тревоги. Власти в превентивном порядке выключали электричество. Удар был нанесён по критически важным объектам энергоинфраструктуры Украины, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК), заявили в Минобороны РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Serhii Bobyk