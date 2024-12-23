Вся центральная Украина внезапно осталась без света
В Киевской, Черниговской и Полтавской областях ввели экстренные отключения света
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В ряде областей Украины, включая Киев, введены экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщил в понедельник в своём Telegram-канале украинский энергохолдинг ДТЭК.
«В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Это решение принято «Укрэнерго» в связи с критической ситуацией в энергосистеме», — информирует компания.
Экстренные отключения также затронули Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Житомирскую и Черкасскую области.
Ранее Украина обратилась к своим европейским соседям с просьбой об импорте электроэнергии после российских «ударов возмездия». Региональные власти сообщили, что во Львовской области без света остались 481 тысяча абонентов, а в Тернопольской области отключено электричество у половины всех потребителей. Тревога была объявлена утром 13 декабря по всей территории Украины из-за информации о запуске высокоточных крылатых ракет по объектам Вооруженных сил Украины. Это стало ответом на новый удар ракетами ATACMS — в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны украинских войск. Госдума пообещала Киеву, что последствия не заставят себя ждать. Так и произошло.