Минэнерго Украины: Киев просит пять стран об импорте электроэнергии
Киевские власти вновь запросили импорт элетроэнергии у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, так как стране катастрофически не хватает собственной. Об этом сообщают в Минэнерго Украины.
«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 20 800 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 151 МВт», — говорится в сообщении.
Там снова призвали жителей не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет. Это требуется для того, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии. В первые летние месяцы в Украине практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведён до технически возможного максимума.
Страна с весны потеряла 9 ГВт генерации, что составляет порядка 50% всех её мощностей, признали власти. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90% всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.
Напомним, Украина запросила импорт энергии у европейских соседей после российских «ударов возмездия». Региональные власти Незалежной сообщили, что во Львовской области без света остались 481 тысяча абонентов. В Тернопольской без электричества находится половина от всех потребителей электричества. Напомним, сирены воздушной тревоги взвыли на фоне сообщений о пусках «Калибров». Тревога была объявлена утром 13 декабря на всей территории Украины на фоне сообщений о запуске высокоточных крылатых ракет по объектам ВСУ. Это был ответ на новый удар ракетами ATACMS – в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны украинских военных. Госдума обещала Киеву, что кара не заставит себя ждать.
Life.ru / Шедеврум