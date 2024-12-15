Минэнерго Украины: Киев просит пять стран об импорте электроэнергии

Киевские власти вновь запросили импорт элетроэнергии у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, так как стране катастрофически не хватает собственной. Об этом сообщают в Минэнерго Украины.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 20 800 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 151 МВт», — говорится в сообщении.

Там снова призвали жителей не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет. Это требуется для того, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии. В первые летние месяцы в Украине практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведён до технически возможного максимума.