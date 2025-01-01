Масштабный сбой в электросети парализовал Пуэрто-Рико в канун Нового года
Более 1 млн жителей Пуэрто-Рико пострадали от массового отключения света
В последние часы уходящего года в Пуэрто-Рико произошло масштабное отключение электричества, затронувшее большую часть острова. По данным LUMA Energy, на утро 31 декабря только 13% потребителей, из 1,3 миллиона, были вновь подключены к электросети. Об этом сообщает NewsWeek.
На первом этапе восстановления внимание было уделено жизненно важным объектам: больницам и водоснабжающим системам. Представители компании заявили, что работы продолжаются, а жители получат регулярные обновления о ходе работ.
Отключение света стало причиной срыва новогодних праздников. Местные власти выразили обеспокоенность по поводу стабильности энергоснабжения на острове, особенно после разрушений, вызванных ураганом «Мария» в 2017 году. Губернатор Педро Пьерлуиси призвал энергетические компании ускорить восстановление, требуя большей прозрачности и оперативности.
Конгрессмен Ричи Торрес из Нью-Йорка выразил недовольство состоянием инфраструктуры островного государства, назвав перебои в электроснабжении признаком «статуса второго сорта». Он также подчеркнул, что миллионы пуэрториканцев лишены представительства в федеральных органах власти США, что, по его мнению, усугубляет проблему.
«Почти весь Пуэрто-Рико остался без электричества в канун Нового года. Это самый страшный инфраструктурный кризис в Соединённых Штатах», — сказал он.
Глава Белого дома Джо Байден поручил своей команде оказать экстренную помощь острову. Советник по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл проинформировала президента о масштабах кризиса, а министр энергетики Дженнифер Грэнхолм пообщалась с губернатором Пуэрто-Рико, предлагая помощь на федеральном уровне для возобновления электроснабжения.
К слову, ранее министр финансов США объявила, что Штаты могут достигнуть нового потолка государственного долга. Она подчеркнула, что для предотвращения дефолта потребуется оперативная реакция законодателей. Намечающийся серьёзный экономический кризис в Америке уже даёт о себе знать, число бездомных в Соединённых Штатах достигло рекордной отметки, превысив 770 тысяч человек. Это на 18% больше, чем в 2023 году.
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