Масштабный сбой в электросети парализовал Пуэрто-Рико в канун Нового года

В последние часы уходящего года в Пуэрто-Рико произошло масштабное отключение электричества, затронувшее большую часть острова. По данным LUMA Energy, на утро 31 декабря только 13% потребителей, из 1,3 миллиона, были вновь подключены к электросети. Об этом сообщает NewsWeek.

На первом этапе восстановления внимание было уделено жизненно важным объектам: больницам и водоснабжающим системам. Представители компании заявили, что работы продолжаются, а жители получат регулярные обновления о ходе работ.

Отключение света стало причиной срыва новогодних праздников. Местные власти выразили обеспокоенность по поводу стабильности энергоснабжения на острове, особенно после разрушений, вызванных ураганом «Мария» в 2017 году. Губернатор Педро Пьерлуиси призвал энергетические компании ускорить восстановление, требуя большей прозрачности и оперативности.

Конгрессмен Ричи Торрес из Нью-Йорка выразил недовольство состоянием инфраструктуры островного государства, назвав перебои в электроснабжении признаком «статуса второго сорта». Он также подчеркнул, что миллионы пуэрториканцев лишены представительства в федеральных органах власти США, что, по его мнению, усугубляет проблему.

«Почти весь Пуэрто-Рико остался без электричества в канун Нового года. Это самый страшный инфраструктурный кризис в Соединённых Штатах», — сказал он.

Глава Белого дома Джо Байден поручил своей команде оказать экстренную помощь острову. Советник по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл проинформировала президента о масштабах кризиса, а министр энергетики Дженнифер Грэнхолм пообщалась с губернатором Пуэрто-Рико, предлагая помощь на федеральном уровне для возобновления электроснабжения.