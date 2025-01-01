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Регион
1 января, 00:44

«Очередной теракт»: В Алёшках опровергли слухи об эвакуации населения

Администрация Алёшкинского округа развенчала слухи о массовой эвакуации

Администрация Алёшкинского муниципального округа в Херсонской области опровергла слухи о якобы готовящейся экстренной эвакуации жителей. В официальном заявлении чиновники указали, что распространяемая информация является ложной и носит провокационный характер.

В соцсетях появились объявления о запланированных эвакуационных мероприятиях, назначенных на первые три дня января. Людей должны были вывезти в посёлок Брилёвка. Однако в администрации округа подчеркнули, что ничего подобного не организовывалось и не планировалось.

«Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт», — говорится в публикации.

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Ранее в Херсонской области ввели комендантский час в новогоднюю ночь. Он действует с 22:00 до 05:00. По словам губернатора региона, эти меры потребовались из-за участившихся атак ВСУ. Ограничения не затронут транспорт, который следует по Азовскому кольцу или по автодороге М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» на участке от границы Запорожской и Херсонской областей до пункта пропуска «Джанкой» на крымской границе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

Тимур Хингеев
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