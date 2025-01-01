«Очередной теракт»: В Алёшках опровергли слухи об эвакуации населения

Администрация Алёшкинского муниципального округа в Херсонской области опровергла слухи о якобы готовящейся экстренной эвакуации жителей. В официальном заявлении чиновники указали, что распространяемая информация является ложной и носит провокационный характер.

В соцсетях появились объявления о запланированных эвакуационных мероприятиях, назначенных на первые три дня января. Людей должны были вывезти в посёлок Брилёвка. Однако в администрации округа подчеркнули, что ничего подобного не организовывалось и не планировалось.

«Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт», — говорится в публикации.