Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен заняли первое место на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл в Нью-Йорке.

В рамках плей-офф турнира участники играли по четыре партии в каждом раунде с тайм-контролем в три минуты на партию и добавлением двух секунд за каждый ход. В финале Карлсен сначала одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий смог вырвать два выигрыша подряд. В трёх последних дополнительных партиях результат оказался вничью, после чего Карлсен предложил российскому гроссмейстеру совместное обладание титулом чемпиона мира. Впоследствии пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) объявила, что впервые в истории два гроссмейстера стали чемпионами мира по быстрым шахматам.

Третье место разделили поляк Ян-Кшиштоф Дуда и американец Уэсли Со. В женском турнире победу одержала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, которая в финале обыграла свою соотечественницу Лэй Тинцзе. Бронзовые медали завоевали россиянка Екатерина Лагно и индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали.

Яну Непомнящему 34 года, и за свою карьеру он дважды участвовал в поединках за звание чемпиона мира: в 2021 году он проиграл Карлсену, а в 2023 году — китайскому мастеру Дин Лижэню. Кроме того, Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году и дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России (в 2013 и 2019 годах).